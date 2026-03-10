Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
10.03.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçından bilet ve mağaza satışlarıyla yaklaşık 3 milyon euro gelir beklerken, turu geçmesi halinde UEFA'dan 12.5 milyon euro daha kazanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Dev maç TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

BİLETLER TÜKENDİ, GELİR 3 MİLYON EUROYA YAKLAŞIYOR

Karşılaşma öncesi RAMS Park'ta satışa çıkarılan tüm biletler kısa sürede tükendi. Sarı-kırmızılı kulübün hem bilet satışlarından hem de GS Store mağazalarındaki ürün satışlarından yaklaşık 3 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN BÜYÜK KAZANÇ

Galatasaray, Devler Ligi'ne doğrudan katıldığı için 18.62 milyon euro gelir elde etti. Grup aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikten 7 milyon euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig etabını 20. sırada tamamlayarak 5.08 milyon euro daha kasasına koydu.

YAYIN VE KATSAYI GELİRİ

Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca yayın havuzundan yaklaşık 8.4 milyon euro, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon euro gelir elde etti. Galatasaray'ın play-off turuna kalması ise kulübe 1 milyon euro daha kazandırdı.

JUVENTUS TURUNDAN 11 MİLYON EURO

Play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan Galatasaray, bu başarıyla 11 milyon euroluk ek gelir elde etti. Okan Buruk'un öğrencileri Liverpool'u da elemesi halinde çeyrek final ödülü olarak 12.5 milyon euro daha kazanacak.

Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir
Çok kan dökülecek ABD’den katliam itirafı geldi Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son noktayı koydu Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Nişandaki görüntü olay oldu ’’Bu düğün olmaz’’ yorumları yapılıyor Nişandaki görüntü olay oldu! ''Bu düğün olmaz'' yorumları yapılıyor
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda “taksit“ dönemi başladı Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda "taksit" dönemi başladı
Mustafa Topaloğlu resti çekti Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

09:47
Dursun Özbek’ten Liverpool maçı için tarihi karar
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar
09:45
Pompa çıldırdı Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçti
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 09:57:20. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.