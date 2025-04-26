Galatasaray Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Galatasaray'ın 2025-2026 dönemi bütçesi, Haliç Kongre Merkezi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

26.04.2025 18:06
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Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda kulübün 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda mali konular ve bütçeyle ilgili Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu sunum gerçekleşirdi. Hatipoğlu, 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 döneminde futbol harici faaliyetler için için 2 milyar 618 milyon 442 bin 49 TL gelir, 2 milyar 252 milyon 193 bin 416 TL gider öngördüklerini ve 366 milyon 248 bin 633 TL faaliyet karı beklendiğini söyledi. 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemi için sunulan bütçe üyeler tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Florya arazisinden gelecek gelirin kullanımı için yetki alındı

Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda, Florya'da yapılacak projeden elde edilecek gelirlerin kullanımıyla ilgili yönetim kuruluna yetki verildi. Buna göre elde edilen gelirin bir bölümüyle Türkiye Bankalar Birliği'ne olan yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL'lik borç kapatılacak. Kalan tutar da blokeli bir hesapta tutularak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan lisanslı bir portföy yönetim şirketi nezdinde kurulacak fon hesabına aktarılacak ve fonun getirisi de amatör şubelerin ihtiyaçları, tesislerin bakım, onarım ve geliştirmesi ile altyapı faaliyetlerinde kullanılacak. Fondaki ana paranın kullanımı için ise genel kuruldan yetki alınacak.

Toplantıda ayrıca yönetim kuruluna, Galatasaray Televizyon Yayıncılık A.Ş'nin hisselerinin bir kısmının nominal değeri üzerinden satın alınması hususunda yetki verildi.

Dursun Özbek: "Bizi sahanın dışına çekmeye çalışanlara karşı hep doğru olanı yaptık"

Oylamadan sonra konuşma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün size kulübümüzün içinde bulunduğu durumu detaylarla ifade etmeye çalıştım. Görevde olduğumuz süre boyunca elimizdeki kaynakları en doğru şekilde kullanarak, mücadele ettiğimiz her branşta en başarılı olmanın çabası içindeyiz. Bunu yaparken kulübün sadece bugün değil gelecekte de en güçlü halde faaliyetlerine devam etmesi için her yaptığımız harcamaya dikkat ederek ilerliyoruz. Galatasaray'ın her kuruşu geleceğimize dair sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilincindeyiz ve hiçbir zaman unutmayacağız. Galatasaray'ın hayallerinin sonu olmaz. Bu hayaller için bu 3 senede çok önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Karşımızda kurulmuş kirli ittifaklara, iftiralara ve yalanlara karşı, bizi sahanın dışına çekmeye çalışanlara karşı hep doğru olanı yaptık. Bu doğrulara ulaşırken, doğduğumuz liseyi, şanlı geçmişimizi, eski başkanlarımızı, tüm Galatasaraylıların desteğini aldık. Şimdi Galatasaray için önümüzdeki dönemde başarıya sizlerle yürüyeceğiz. Doğrulardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bu toplantımızda yaptığımız birlik, beraberlik ve sevgi ortamının daha da ileriye götürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi - Son Dakika

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