Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çimsa ÇBK Mersin karşısında 85-62 kazandı - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çimsa ÇBK Mersin karşısında 85-62 kazandı

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çimsa ÇBK Mersin'i 85-62 yendi. İlk yarıyı geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda kontrolü alarak 23 sayı farkla kazandı; Mersin üçüncü maçında ikinci yenilgisini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Barış Turgut, Erdoğan Çelebi, Sait Nedim Çelik

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 17, Nelson-Ododa 11, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 3, Kuier 19, Elif Bayram 8, Hof 8, Gökşen Fitik 2, Sude Yılmaz, Yaren Düzcü, Şevval Akalan

Çimsa ÇBK Mersin: Leita 12, Thomas 1, Sinem Ataş 2, Burke 24, Diaby 9, Iagupova 14, Esra Ural, Samuelson, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş, Azra Erçelik

1. Periyot: 21-27

Devre: 36-44

3. Periyot: 64-58

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Çimsa ÇBK Mersin'i 85-62 yendi.

Müsabakanın ilk 2 çeyreğini geride geçen Galatasaray, ikinci yarının başında oyunun kontrolünü ele alarak öne geçti. Kalan sürede rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, parkeden 23 sayı farkla galip ayrıldı.

Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılı ekip, sezona 2'de 2 yaparak girdi. Mersin temsilcisi ise ligdeki üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

Galatasaray'da 19 sayı, 9 ribauntla oynayan Awak Kuier ile 17'şer sayı üreten Kamiah Smalls ve Sevgi Uzun, galibiyeti getiren oyuncular oldu. Ayrıca 10 asiste imza atan Sevgi, müsabakayı "Double-double" ile tamamladı.

ÇBK Mersin'de ise maçın en skoreri olan Beren Burke'nin performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Kaynak: AA
GalatasarayHalkbankMersinÇimsaSporSon Dakika

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