Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek final rövanş maçına çıkacak - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek final rövanş maçına çıkacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası\'nda çeyrek final rövanş maçına çıkacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yarın İspanya'nın Spar Girona ekibini evinde konuk edecek. İspanya'da oynanan ilk maçı Spar Girona kazanmıştı. Galatasaray, turu geçerek yarı finale yükselmek istiyor.

28.02.2024 10:55  Güncelleme: 10:56
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın İspanya'nın Spar Girona ekibini konuk edecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk karşılaşmayı Spar Girona, 77-64'lük skorla kazanmıştı.

Turu geçen ekip, kupada adını yarı finale yazdıracak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda çeyrek final rövanş maçına çıkacak - Son Dakika
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