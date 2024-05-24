Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Ayşe Cora ile anlaşma sağladı

Spor

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Ayşe Cora ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce 2011-2014 yılları arasında da sarı kırmızılı formamızı giyen, 2014 EuroLeague Şampiyonu kadroda da yer alan ve yeniden parçalı forması ile mücadele edecek olan Ayşe Cora'ya hoş geldin diyor. Şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz." denildi.

Ayşe Cora, son olarak MKY İzmit Belediyespor forması giymişti.