Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Dusart'la hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Dusart'la hazırlıklara başladı

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk antrenmanı Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara izlerken WNBA'deki 6 oyuncu katılmadı; yeni başantrenör Frederic Dusart'ın ekibi kupaları hedefliyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara da takip etti. Antrenmana WNBA'de forma giyen oyuncular katılmadı.

Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Mehmet Cibara, yeni sezonda Avrupa'da da başarı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız oluşturduğumuz kadroyu en kısa zamanda uyumlu hale getirip yeni hocamızla beraber hedeflerimize ulaşmak. A Milli Takım'ımızdan beş oyuncumuz döndü. Antrenörümüz geldi. Halen WNBA'de devam edem 6 oyuncumuz var. Bu oyuncular içerisinde play-off eşleşmelerine göre bazıları erken gelebilecek. Bazıları da kupayı kaldıracaklarını umduğumuz iki takımda oynuyor. Onlar daha geç gelecek. Türkiye Ligi çok zorlu geçecek. Tüm takımlar kadrolarını takviyelerle çok güçlendirdiler. Biz de bunun bilincindeyiz. Maksadımız taraftarımıza, Türk basketbolseverlere iyi bir basketbol oyunu, maçlar seyrettirmek ve sonunda da kupayı kaldırmak." diye konuştu.

Geçen sezon hem Türkiye Ligi'ni hem de Avrupa Ligi'ni ikinci bitirdiklerini hatırlatan Cibara, "Geçen sezon şampiyonlukları son saniyelerde kaçırmamızın nedeni Oblak ve Dorka'nin sakatlanarak finallerde oynayamaması. Bu sezon daha geniş bir kadro kurduk. Çok deneyimli oyuncularımız ve yıldızlarımız var. Bu sezon kupaları kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Genel Koordinatörü Işıl Alben, şunları kaydetti:

"Çok iyi bir transfer dönemi geçirdik. Bütün kupalara talibiz. Dünya Şampiyonası'nda yer alan antrenörümüz de aramıza katıldı. Güzel geçeceğini düşünüyoruz, çok umutluyuz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. İçimize sinen bir transfer dönemi oldu. Şampiyonluklar ve kupalar için yapılabilecek her şeyi yaptık. Bundan sonraki dönemde de ne gerekiyorsa yapacağız. Geçen sene bazı haklı eleştiriler aldık. Bunların doğrultusunda da daha iyi çalıştık. Taraftarımızdan da çok ciddi destek bekliyoruz. Burada daha önce kupalar kazanmış, şampiyonluklar yaşamış, ABD'nin en üst seviye takımlarında oynamış oyuncular getiriyoruz. Aynı atmosferi yaşayıp özelenen Avrupa Ligi şampiyonluğunu tekrar yaşamak için ciddi destek bekliyoruz."

Dusart: "Hedeflerimiz var"

Sarı-kırmızılı takımın yeni başantrenörü Frederic Dusart, özellikle Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi.

İstanbul'a yeni geldiğini aktaran Dusart, "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Hedeflerimiz var. Adım adım gideceğiz ve günden güne daha iyi olarak sezona hazırlanacağız. Türkiye'ye karşı da Belçika Milli Takımı yardımcı antrenörü olarak maç oynadık. Türkiye aslında küçük detaylarla maçlarını kaybetti. İyi mücadeleler verdi. Bundan dolayı oyuncuları da tanıyorum. Geçen sezon Fenerbahçe karşısında final oynadık. Bu sezon daha da iyi olmak ve şampiyonluğa ulaşmak için uğraşacağız. Bütün çabamız bu yönde olacak. Kadınlar Avrupa Ligi'nde iyi takımlar var. Son gücümüze kadar savaşacağız. Galatasaray taraftarını biliyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onların namını da buraya gelmeden önce biliyordum. Onları gurulandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Takım kaptanlığı görevini üstlenecek Gökşen Fitik ise "Çok heyecanlıyız. İki sezondur bu formayı, armayı temsil etmekten dolayı çok mutluydum. Kaptanlık göreviyle de daha heyecanlı bir sezon bekliyor." dedi.

Kaynak: AA
Mehmet CibaraGalatasarayWnbaSporSon Dakika

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