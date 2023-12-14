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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle berabere kaldı - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle berabere kaldı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle deplasmanda 90-90 berabere kaldı. İlk çeyreği önde geçen Galatasaray, maçın sonunda da beraberlikle ayrıldı. Rövanş maçı 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya\'nın MB Zaglebie ekibiyle berabere kaldı
14.12.2023 - 22:19,
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda play-off turunun ilk maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle deplasmanda 90-90 berabere kaldı.

Sosnowiec'deki maçın ilk çeyreğini 29-21 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, devreye ise 46-43 geride girdi.

Üçüncü çeyrek ise 69-69 eşitlikle sona ererken son çeyrekte de rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç da 90-90 berabere bitti.

Maçın rövanşı, 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA
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