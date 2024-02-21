Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona ile çeyrek finalde karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona ile çeyrek finalde karşılaşacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona ile çeyrek finalde karşılaşacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İspanya'nın Spar Girona ekibiyle deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray, son 16 turunda Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow takımını eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Spar Girona ise bir önceki turda Cadi La Seu'yu mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırmıştı. Rövanş maçı ise 29 Şubat Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

21.02.2024 10:26  Güncelleme: 10:28
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında, İspanya'nın Spar Girona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Pavello Fontajau Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Son 16 turunda Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow takımıyla eşleyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda oynadığı ilk maçı 14 sayı farkla 87-73 kazanırken, evinde oynadığı rövanş maçını 91-85 kaybetmesine karşın çeyrek final biletini aldı.

Spar Girona, bir önceki turda bir başka İspanyol takımı Cadi La Seu'yu her iki maçta da mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Rövanş maçı, 29 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Çağdaş Faktoring, Spar Girona ile çeyrek finalde karşılaşacak - Son Dakika

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