Galatasaray, Can Korkmaz'ı Tekrar Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Galatasaray, Can Korkmaz'ı Tekrar Kadrosuna Kattı

Galatasaray, Can Korkmaz\'ı Tekrar Kadrosuna Kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, deneyimli oyun kurucu Can Korkmaz'ı transfer etti. 31 yaşındaki Korkmaz, kariyerinde dördüncü kez sarı-kırmızılı forma giyecek.

27.09.2024 14:46  Güncelleme: 14:51
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda oyun kurucu bölgesine takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, daha önce de takımda oynayan Can Korkmaz'ı transfer etti. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açılamada, "Galatasaray formasıyla dördüncü dönemini yaşayacak olan başarılı oyun kurucu, Pertevniyal ve Darüşşafaka'daki serüveninin ardından 2012-13 senesinde Galatasaray formasıyla tanıştı. Ertesi sene gittiği Trabzonspor'un ardından Uşak Sportif'e geçti ve 2016-17 sezonunda tekrar Galatasaray'a döndü. Bir sezon sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde forma giydi; ancak Galatasaray onu tekrar kadrosuna kattı ve bu kez 2018-2020 yılları arasında sarı-kırmızılı formayla ter döktü. Can Korkmaz sonraki döneminde Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Darüşşafaka'da oynadı. Oyuncumuza Galatasaray'a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

31 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Darüşşafaka ile görev aldığı 24 maçta 9.7 sayı, 3.5 asist ve 2.0 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Can Korkmaz'ı Tekrar Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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