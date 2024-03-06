- Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular mini kalelerde hücum çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rizespor maçının taktiği üzerinde duruldu.
Antrenmanda sakatlığını atlatan Hakim Ziyech, Beşiktaş derbisinde sakatlığından dolayı oynamayan Wilfried Zaha takımla çalıştı. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez ile Sergio Oliveira ise idmanda yer almadı.
Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.
Galatasaray yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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