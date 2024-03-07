Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında eksiklerle mücadele etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle kadroda değişiklikler yaptı. İlk 11'de 4 oyuncu değişikliği yapılan Fenerbahçe'de, tecrübeli stoper Leonardo Bonucci ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Maç öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını desteklemek için statta yerlerini aldı.