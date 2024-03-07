Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmasıyla sona erdi. Maç, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

07.03.2024 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Okan Buruk, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya'da düzenlenen güreş turnuvasında Türk sporcular 4 madalya kazandı
    23:27 Antalya'da düzenlenen güreş turnuvasında Türk sporcular 4 madalya kazandı

    Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stilde Enes Başar, Muhammed Ali Göçmen ve Veli Yılmaz bronz madalya aldı. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

  • Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında eksiklerle mücadele etti
    23:17 Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında eksiklerle mücadele etti

    UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle kadroda değişiklikler yaptı. İlk 11'de 4 oyuncu değişikliği yapılan Fenerbahçe'de, tecrübeli stoper Leonardo Bonucci ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Maç öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını desteklemek için statta yerlerini aldı.

  • Anadolu Efes, Bayern Münih'i farklı mağlup etti
    22:55 Anadolu Efes, Bayern Münih'i farklı mağlup etti

    Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Bayern Münih'i 109-86 yenerek galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ligde 12. galibiyetini alırken, Bayern Münih ise 16. mağlubiyetini yaşadı.

  • Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı
    22:46 Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

  • PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı
    22:37 PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı

    PFDK, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Omar Colley'e 1 maç, Eyüpsporlu Caner Erkin'e müsabaka hakemi ve temsilcisine hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası verdi. Ayrıca, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezaları da verildi.

  • Beşiktaş BOA, Spar Girona'yı mağlup etti
    22:29 Beşiktaş BOA, Spar Girona'yı mağlup etti

    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş BOA, İspanya'nın Spar Girona ekibini 81-60 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.


22:27 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek
22:06 Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı Mısır’dan sonra ABD’ye geçmişler Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı! Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler
22:01 Canlı anlatım Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
20:59 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da kaza geçirdi Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
19:34 İsveç, resmen NATO’nun 32. üyesi oldu İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu
22:37 PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı PFDK, Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Cezalarını Açıkladı
21:12 Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin avukatlarından açıklama: Eylem Tok ve oğlunu havalimanına babanın çalışanları bıraktı Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin avukatlarından açıklama: Eylem Tok ve oğlunu havalimanına babanın çalışanları bıraktı
20:35 IT Forum CxO teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi: Gelecekte seçimler tarih olabilir IT Forum CxO teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi: Gelecekte seçimler tarih olabilir
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
17:01 Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 23:26:55. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement