Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.
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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stilde Enes Başar, Muhammed Ali Göçmen ve Veli Yılmaz bronz madalya aldı. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
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