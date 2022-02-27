Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından - Domenec Torrent - Son Dakika
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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından - Domenec Torrent

27.02.2022 22:46

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-2 yendikleri maçı daha farklı kazanabilecek pozisyonlar bulduklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-2 yendikleri maçı daha farklı kazanabilecek pozisyonlar bulduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Torrent, maçın genelinde istedikleri mücadeleyi sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz 1,5 aydır buradayız, sezon öncesi süreç geçirdik gibi. Oyuncularla birbirimize alıştık. Takım, Göztepe maçının ikinci yarısı ile bugünkü maçta kanatları kullanma ve hızlı oynama gibi istediğimiz şeyleri yaptı ve iyi oynadı. Birçok açıdan çok karışık ve zor bir maç oldu. Çünkü rakip inanılmaz iki gol buldu. Biz birçok pozisyon yakaladık ama onlar ilk pozisyonlarında gol attı. Penaltı kaçırdığımız halde takım bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Devre arasında onlara sadece sakinlik kazandırmaya çalıştık çünkü bence takım iyi oynuyordu. Sonuç olarak maçı daha farklı bitirebilirdik. Sonuçtan dolayı memnunuz. Taraftar bu seneki sonuçlardan memnun değildi. Onları memnun edebildiğimizi düşünüyorum."

Galatasaray'da sezon ortasında göreve geldiğini hatırlatan Torrent, "İlk önce zamana ihtiyacım vardı. O zamanla birlikte sonuç da almak lazım. Bu yolda devam edeceğiz. Bu sadece 3 puan daha fazlası değil." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, maç öncesinde ismi anons edilirken taraftarın kendisini ıslıkla protesto etmesiyle ilgili soru üzerine, "Taraftar bu maçta bizi destekledi. Onların destekleriyle kazandığımızı söyleyebilirim. Bazı şeyleri kontrol etmek imkansız. Mesela birileri benim 'Barcelona'ya karşı şansımız yok.' dediğimi söylemiş. Halbuki öyle bir şey söylemedim. Bu tarz doğru olmayan şeylerin söylenmesi bizim imajımızı kötü etkiliyor. Ben sadece Barcelona'nın formda olduğunu söyledim. Biz de Galatasaray'ız ve tabii ki onlarla mücadele edeceğiz. Biz burada taraftarlar için oynuyoruz, taraftar olmadan futbolun bir anlamı kalmıyor. Bugün geriye düştüğümüzde onlar bize inanılmaz yardımcı oldu ve onlar kazandılar maçı. Onlar için oynuyoruz." diye konuştu.

Galatasaray için elinden gelen her şeyi yaptığını aktaran Torrent, "Bu 1,5 aylık süreç içinde kendimi gerçekten Galatasaraylı hissettim. Galatasaray benim kulübüm, ben buranın bir parçasıyım. Onun dışında kontrol edemeyeceğim şeylerle ilgili herhangi bir gerginlik oluşturmuyorum kendim için." değerlendirmesinde bulundu.

Torrent, bir soru üzerine Mustafa Muhammed ile Bafetimbi Gomis'in bazı maçlarda ya da maçların bazı bölümlerinde birlikte oynayabileceğini ifade etti.

İspanyol teknik adam, yaptıkları oyuncu değişiklerinin de kazanmalarına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından - Domenec Torrent
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından - Domenec Torrent
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından - Domenec Torrent

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Domenec Torrent, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından - Domenec Torrent - Son Dakika


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