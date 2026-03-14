Galatasaray Ciddiyetle Devam Ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Ciddiyetle Devam Ediyor

14.03.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrfan Saraloğlu, Galatasaray'ın kazanmaya devam edeceğini ve tüm maçlara ciddiyetle yaklaşacaklarını belirtti.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala en yakın takipçileriyle yedişer puan fark olmasına rağmen aynı ciddiyetle yollarına devam edeceklerini söyledi.

Teknik direktör Okan Buruk'un sarı kart cezalısı olduğu için sahalarında RAMS Başakşehir'i 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Saraloğlu katıldı.

Basın toplantısının başında tarihçi yazar İlber Ortaylı ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ın hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Saraloğlu, "İki değerli insanı kaybettik. Onun üzüntüsü içindeyiz. İlber Ortaylı çok değerli bir öğretmen, tarihçiydi. Orhan Kaynak çok değerli bir futbolcuydu. Türk futbolunda antrenör ve futbolcu olarak uzun süre hizmet verdi. Allah rahmet eylesin, dostlarına, sevdiklerine sabırlar versin." diye konuştu.

Ligde 26. haftayı en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yedişer puan önünde kapattıklarını belirten tecrübeli antrenör, "Puan farkının artması bizi mutlu ediyor, kamçılıyor. Farkı korumak veya açmak için çalışacağımızı bilmenizi isterim. Şampiyonluk matematiksel olarak ilan edilmedikten sonra bizi kamçılayan kazanma duygusu körelmeyecektir veya sekteye uğramayacaktır. Tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Değişen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İrfan Saraloğlu, kalan 8 maçı da kazanmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Gevşemek veya ciddiye almamak gibi bir duygu bizim felsefemizde yok." dedi.

Tüm futbolcuların performansından memnun olduklarını dile getiren Saraloğlu, "Oyuncularımızdan son derece memnunuz. Onlarla çalıştığımız için çok mutluyuz. Hepsi bir değer. Size göre birkaç maçta kötü oynadı veya eksik oynadı diye onlarla ilgili negatif bir düşüncemizin oluşması mümkün değil. Bizim oyuncularımız çok değerli, kaliteli, güçlü." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, İrfan Saraloğlu, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 00:00:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.