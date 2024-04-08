Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuva maçlarıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü yapacağı idmanla Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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Fenerbahçe Kulübü, tatil edilen Süper Kupa maçı ve son dönemde yaşananlara dair dünya kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, adaletsizliklere karşı dik duracaklarını vurguladı ve Türk futbolunda yaşanan hukuksuzluklara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. Sakaryaspor, 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Erzurumspor ile yapacakları maçtan 3 puan almayı hedefliyor.
Adana Demirspor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini söyledi.
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini söyledi. Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza toplamaya başladı. İstanbulspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, seçimin ligin bitmesinden 1 hafta veya 10 gün sonra yapılması gerektiğini belirtti. Yaklaşık 60-70 delegenin imza verdiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini söylediler. Siyah-beyazlı yöneticiler, bu konuda pazartesi günü noter huzurunda kulüp olarak 7 delegeyle birlikte imza vereceklerini de belirttiler.
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