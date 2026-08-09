Galatasaray, Çorum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 14 Ağustos'ta Çorum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde devam etti. Antrenman, dinamik ısınma, topa sahip olma ve çift kale maçla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 14 Ağustos Cuma günü Çorum FK'yi konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yeni sezonun açılış müsabakasının hazırlıklarına 11 Ağustos Salı günü devam edecek.
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