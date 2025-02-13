Galatasaray'da 4 Değişiklikle Alkmaar'a Çıktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da 4 Değişiklikle Alkmaar'a Çıktı

Galatasaray, AZ Alkmaar ile oynadığı maça 4 oyuncu değişikliği ile çıktı. Yedek kulübesi genç isimlerden oluştu.

13.02.2025 23:48
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son müsabakanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata 11'i ile çıktı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarıda kalan Adana Demirspor maçına çıkardığı ilk 11'de 4 oyuncu değiştirdi.

Cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Muslera, Günay Güvenç'ten kaleyi devraldı. Adana temsilcisine karşı ilk 11'de oynayan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen cezaları, Ahmed Kutucu ise ismi UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı.

Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Adana temsilcisine karşı cezaları nedeniyle süre alamayan Abdülkerim ve Barış Alper'in yanı sıra Berkan Kutlu'ya şans verdi.

Morata, Sallai ve Cuesta ilk Avrupa maçında

UEFA listesine yeni eklediği Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı.

Galatasaray'da sezon başında UEFA'ya isimlerin bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai'nin yanı sıra yeni transferler Morata ve Cuesta listeye eklendi. Üç futbolcu da AZ Alkmaar müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekipteki UEFA Avrupa Ligi macerasına başladı.

Yedek kulübesinin yaş ortalaması 21

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısına genç bir yedek kulübesiyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, 31 yaşındaki orta saha Kerem Demirbay, 22 yaşındaki stoper Metehan Baltacı, 21 yaşındaki orta saha Yusuf Demir, 20 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz, 18 yaşındaki orta saha Efe Akman ile sol bek Kadir Subaşı, 17 yaşındaki sol kanat Berat Luş, 16 yaşındaki orta saha Furkan Koçak ile santrfor Çağrı Hakan Balta görev bekledi.

Kritik müsabakada Galatasaray yedek kulübesinin yaş ortalaması 21,2 oldu.

Yedek kulübesinde altyapıdan 7 futbolcu

Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında altyapıdan 7 futbolcuyu kadroya dahil etti.

Buruk, yedek kulübesinde kulübün altyapısından yetişen kaleci Jankat Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı'yı aldı.

Montella tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, AFAS Stadı'ndaki karşılaşmayı statta izledi.

Hollanda'ya gelen İtalyan teknik adam, mart ayındaki milli maçlar öncesinde Türk futbolcuların performansını yakından takip etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Donk da mücadeleyi statta seyretti.

Tribünde Türkler üstün

AZ Alkmaar'ın ev sahipliğindeki müsabakayı çok sayıda Türk futbolsever izledi.

Yaklaşık 20 bin kişilik stadyumun tribünlerinde büyük boşluklar kaldı. Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan yaklaşık bin kişilik tribünün haricinde ev sahibi takım taraftarlarının arasından da bilet alarak maçı seyretti.

Kaynak: AA

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