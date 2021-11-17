Galatasaray'da adalesinde ağrı hisseden Morutan antrenmanda yer almadı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas çalışması ve dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın taktik oyun üzerinde durulan ana bölümünde ise sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Romanya Milli Takımı'ndan dönen Alexandru Cicaldau bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Romanya Milli Takımı'nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Oyuncunun idman programı hakkındaki değerlendirmesi gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.

Milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed de antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL