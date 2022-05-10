Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

10.05.2022 14:26
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma, kuvvet ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman hücum ve savunma çalışmalarıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı olarak kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
YORUMLAR
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Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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