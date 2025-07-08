Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon planlamaları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!'' ifadeleri kullanıldı.
Geride bıraktığımız sezon Bodrum FK formasıyla 26 maça çıkan Taylan, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Taylan Antalyalı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray kariyerinde 102 maça çıkan 30 yaşındaki isim, takımına 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu - Son Dakika
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