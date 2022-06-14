Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı - Son Dakika
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Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

14.06.2022 11:52
Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, mazbatalarını aldı.

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, mazbatalarını aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basına kapalı gerçekleştirilen törende, olağanüstü seçimli genel kurul divan heyeti, mazbataları takdim etti.

Genel kurul divan başkanı Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, sarı-kırmızılı kulüpte ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek'e mazbatasını verdi.

Daha sonra yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunda yer alan üyelere mazbataları sunuldu.

Törenin ardından GSTV'ye açıklamada bulunan Dursun Özbek, Galatasaray'a hizmet etmek için göreve geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Seçimler gayet barış içinde, güzel bir atmosferde geçti. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Galatasaray benim yuvam. Birçok projemiz var. İnşallah onları hayata geçireceğiz. Bütün camiadan birlik ve beraberlik bekliyorum. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin barışmasını sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın, kulübe sevgi iklimi hakim olsun. En önemli görevlerimizden birisi bu. Sevgi iklimi bizi çok çabuk başarılarla buluşturacaktır."

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Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim! Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Galatasaray'da başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı - Son Dakika
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