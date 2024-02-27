Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle galibiyete ulaşan Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi önemli bir galibiyet aldı. Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise kart görmeden maçı tamamladı. Mauro Icardi ise cezasını tamamlayarak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

27.02.2024 10:04  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 27.haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 ve 45+2'de bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı ve haftayı lider kapattı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi fire yok

ASLAN'DA FİRE YOK

Sarı-kırmızılılarda kart sınırında olan Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira maçı kart görmeden tamamladı. Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Oliveira ise oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi fire yok

Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde bu üç isim Beşiktaş derbisinde görev alabilecek. Ayrıca MKE Ankaragücü maçında rakip tribüne yönelik yaptığı hareket nedeniyle ceza alan Mauro Icardi, Antalyaspor maçıyla cezasını tamamladı. Arjantinli de Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Galatasaray, Antalyaspor\'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü

Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Galatasaray, Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:48:32. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement