Eski dostlar Dünya Kupası'nda buluştu! Sneijder'in Terim için yazdığı bir kelime taraftarı mest etti - Son Dakika
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Eski dostlar Dünya Kupası'nda buluştu! Sneijder'in Terim için yazdığı bir kelime taraftarı mest etti

15.12.2022 08:20
Eski dostlar Dünya Kupası'nda buluştu! Sneijder'in Terim için yazdığı bir kelime taraftarı mest etti

Galatasaray'da bir dönem birlikte çalışan teknik direktör Fatih Terim ile eski futbolcu Wesley Sneijder, Dünya Kupası'nda bir araya geldi. İkili yarı finalde oynanan Fransa-Fas maçını birlikte izlerken Sneijder'in Terim ile fotoğrafını, "Yeniden bir araya geldik." ifadeleriyle paylaştı. Eski yıldızın paylaşımında Terim'den "İmparator" diye bahsetmesi ise sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Fas ile Fransa, Dünya Kupası yarı final turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa kazanırken, dev maçı tribünde izleyenler arasında tanıdık isimler göze çarptı.

SNEIJDER, TERİM İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Galatasaray'da bir dönem birlikte çalışan Fatih Terim ile Wesley Sneijder, Fas-Fransa maçını Katar'da birlikte izledi. Hollandalı eski futbolcu Sneijder'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.

Eski dostlar Dünya Kupası'nda buluştu! Sneijder'in Terim için yazdığı bir kelime taraftarı mest etti

"YENİDEN BİR ARAYA GELDİK, İMPARATOR"

Sneijder, Terim ile çektirdiği fotoğrafı "Yeniden bir araya geldik. İmparator." ifadeleriyle paylaştı. İkiliyi uzun zaman sonra bir arada gören Galatasaray taraftarı ise paylaşıma sarı-kırmızılı kalp emojili yorumlar bıraktı.

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Wesley Sneijder, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski dostlar Dünya Kupası'nda buluştu! Sneijder'in Terim için yazdığı bir kelime taraftarı mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski dostlar Dünya Kupası'nda buluştu! Sneijder'in Terim için yazdığı bir kelime taraftarı mest etti - Son Dakika
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