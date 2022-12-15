Eski dostlar Dünya Kupası'nda buluştu! Sneijder'in Terim için yazdığı bir kelime taraftarı mest etti

Fas ile Fransa, Dünya Kupası yarı final turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa kazanırken, dev maçı tribünde izleyenler arasında tanıdık isimler göze çarptı.

SNEIJDER, TERİM İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Galatasaray'da bir dönem birlikte çalışan Fatih Terim ile Wesley Sneijder, Fas-Fransa maçını Katar'da birlikte izledi. Hollandalı eski futbolcu Sneijder'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.

"YENİDEN BİR ARAYA GELDİK, İMPARATOR"

Sneijder, Terim ile çektirdiği fotoğrafı "Yeniden bir araya geldik. İmparator." ifadeleriyle paylaştı. İkiliyi uzun zaman sonra bir arada gören Galatasaray taraftarı ise paylaşıma sarı-kırmızılı kalp emojili yorumlar bıraktı.