Geçen sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da beklenen performansına bir türlü ulaşamayan genç futbolcu için İngiliz basını çarpıcı bir iddiada bulundu.
Sporx'in İngiliz basınından aktardığı habere göre, Galatasaray'da devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu yıldız oyuncu için Jürgen Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin ara transfer döneminde ilk somut adımın atacağı yazıldı.
Futbolcunun adının Liverpool ile anılması büyük yankı uyandırdı. Ara transfer döneminde nelerin yaşanacağı ve olası bir ayrılıkta sarı-kırmızılıların kasasına ne kadar bonservis gireceği merak konusu olmuş durumda.
Son Dakika › Spor › İngiltere devi Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor - Son Dakika