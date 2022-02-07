Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi fesih edildi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Mbaye Diagne, "Gervinho modeli"ni kabul etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, yabancı kontenjanını açmak için Diagne'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar fesih ederek 1 yabancı oyuncu kontenjanını kullanmak istiyor. Galatasaray, özellikle transfer gündeminde olan Robson Reis'i transferini bitirmek isteyor. Transferler olmadığı takdirde Omar'ın lisansının çıkarılması gündemde olacak.
Kaynak: DHA
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