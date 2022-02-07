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Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi fesih edildi - Son Dakika

Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi fesih edildi

07.02.2022 11:26
Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi fesih edildi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Mbaye Diagne, "Gervinho modeli"ni kabul etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, yabancı kontenjanını açmak için Diagne'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar fesih ederek 1 yabancı oyuncu kontenjanını kullanmak istiyor. Galatasaray, özellikle transfer gündeminde olan Robson Reis'i transferini bitirmek isteyor. Transferler olmadığı takdirde Omar'ın lisansının çıkarılması gündemde olacak.


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Futbol Federasyonu, Mbaye Diagne, Galatasaray, Gervinho, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi fesih edildi - Son Dakika Spor


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