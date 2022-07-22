Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Aktivasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, koşu çalışması ve taktik çalışmayla sona erdi. Bugünkü idmana yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois ile izinden dönen Christian Luyindama da katıldı.

Kaynak: DHA

Metin Oktay, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Dubois ve Seferovic ilk kez takımla çalıştı - Son Dakika

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