Galatasaray'da Dubois ve Seferovic ilk kez takımla çalıştı - Son Dakika
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Galatasaray'da Dubois ve Seferovic ilk kez takımla çalıştı

22.07.2022 22:44
Galatasaray'da Dubois ve Seferovic ilk kez takımla çalıştı

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Aktivasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, koşu çalışması ve taktik çalışmayla sona erdi. Bugünkü idmana yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois ile izinden dönen Christian Luyindama da katıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: DHA

Metin Oktay, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Dubois ve Seferovic ilk kez takımla çalıştı - Son Dakika

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