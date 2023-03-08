Galatasaray'dan Mertens, Midtsjö ve Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'dan Mertens, Midtsjö ve Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

08.03.2023 18:42
Galatasaray'dan Mertens, Midtsjö ve Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray, Dries Mertens, Fredrik Midtsjö ve Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Dries Mertens, Fredrik Midtsjö ve Fernando Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmzılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Dries Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö'nün tedavisine devam edildi. Oyuncumuz bugün düz koşulara başladı.

Fernando Muslera bugünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı."

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Sahalara ne zaman dönecek? Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama Sahalara ne zaman dönecek? Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama Muslera takımla birlikte çalışmalara başladı Muslera takımla birlikte çalışmalara başladı Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sevindirici haber Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sevindirici haber

Fredrik Midtsjö, Dries Mertens, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Mertens, Midtsjö ve Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:22 CHP'den HDP'nin çağrısına net yanıt: Tarih belli değil ama Kılıçdaroğlu ziyaret edecek
19:21 Dünya Kadınlar Günü'nde 3 farklı ilimizde 3 kadın cinayeti işlendi
19:19 Mehmet Demirkol'dan can alıcı sorular: Bursa-Amed maçı mı tehlikeli F.Bahçe maçı mı?
18:36 Sahalara ne zaman dönecek? Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama
18:35 Acun Ilıcalı'nın beşinci kez baba olacağı konuşuluyor! Çocuğun cinsiyeti bile belliymiş
17:57 Kılıçdaroğlu'nun Akşener için söylediği "Arada bir ülkücü damarı tutuyor" sözlerine MHP'den sert tepki: Hadsiz hakaret not edildi
17:51 Transfer teklifi alan Cenk Tosun için Şenol Güneş'ten açıklama: Ciddi boyuttaysa konuşulur
17:42 Görüşmeler doğrulandı! Lionel Messi'nin yeni adresi futbol dünyasını havalara uçuracak
17:39 Cin çağırma oyunu oynayan 28 kız öğrenci korkudan bayıldı! 2'sinin durumu ağır
17:38 Liberal Demokrat Parti seçimlerde tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2023 19:52:18. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Mertens, Midtsjö ve Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement