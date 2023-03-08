"Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Dries Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlamış olup, sağlık heyetimiz gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö'nün tedavisine devam edildi. Oyuncumuz bugün düz koşulara başladı.

Kaynak: DHA

Fredrik Midtsjö, Dries Mertens, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Mertens, Midtsjö ve Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

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