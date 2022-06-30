Galatasaray'da hazırlıklar devam etti

Galatasaray, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı oyunlara yeni sezon öncesi laktat testi uygulandı.Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA
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