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Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor - Son Dakika

Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor

04.01.2022 14:51

Galatasaray'da Marcao, Nelsson ve Mohamed'e gelen teklifler değerlendirilecek. Aslan, üç futbolcu için 55 milyon euro (825 milyon lira) gelir beliyor.

Sarı-Kırmızılılar'da ara transfer dönemi hareketli geçecek. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıdan kritik kararlar çıktı. Posta'nın haberine göre; Marcao, Nelsson ve Mohamed'e gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray'da çılgın plan! 825 milyon liralık gelir bekleniyor

FARK 41 MİLYON EURO

Aslan bu üç futbolcu için toplamda 14 milyon euroluk ödeme yaptı. Şimdi bu isimlerden 55 milyon euroluk gelir bekleniyor.

Galatasaray'da çılgın plan! 825 milyon liralık gelir bekleniyor

İTALYANLAR SIRADA

Napoli ve Roma'nın yanı sıra Manchester United'ın da Marcao'ya ilgisi olduğu belirtildi. Aslan Marcao için 20 milyon euro ve sonraki satıştan pay istiyor. Nelsson da Milan ve Inter'in gözdesi. Danimarkalı stoperden 25 milyon euro bekleniyor. Marsilya ve Lille'in peşinde olduğu Mohamed için de 10 milyon euro ücret belirlendi.

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Burak Elmas, Fatih Terim, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor - Son Dakika
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