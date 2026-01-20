Galatasaray'da kader günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'da kader günü

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da kader günü
20.01.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da kader günü
Haber Videosu

Galatasaray, Atletico Madrid karşısında hem Avrupa hedefi hem de sezonun gidişatı açısından kritik bir maça çıkarken, galibiyet temiz bir sayfa açacak, olası kayıp ise yönetim ve Okan Buruk üzerindeki baskıyı artıracak.

Galatasaray, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı camia, bu karşılaşmayı yalnızca bir Avrupa mücadelesi değil, aynı zamanda bir dönüm noktası olarak görüyor.

SONUÇLAR CAMİAYI KENETLEDİ

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybedilen finalin etkisi sürerken, Gaziantep karşısında alınan beraberlik Galatasaray'da moral kaybına yol açtı. Üst üste gelen bu sonuçlar, camiada birlik havasını da beraberinde getirdi.

TRANSFERLERİN GERÇEKLEŞMEMESİ MORALLERİ BOZDU

Lookman, Fofana ve Frattesi gibi isimlerin kadroya katılamaması, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan sürecin daha da sorgulanmasına neden oldu. Yapılamayan transferler, mevcut tabloya olumsuz etki etti.

RAMS PARK'TA TEMİZ SAYFA FIRSATI

RAMS Park'ta oynanacak Atletico Madrid karşılaşması, Galatasaray için sadece Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefi açısından değil, aynı zamanda psikolojik anlamda da büyük önem taşıyor. Galibiyet halinde takımın moralinin yükselmesi ve ligde yaşanan puan kayıplarının geri planda kalması bekleniyor.

KAYIP HALİNDE OKLAR YÖNETİME VE OKAN BURUK'A DÖNECEK

Atletico Madrid karşısında alınacak olası bir olumsuz sonuç, sezon başındaki iddialı kadro yapılanmasına rağmen yaşanan dalgalı performansın daha yüksek sesle sorgulanmasına yol açacak. Bu senaryoda eleştirilerin yönetim ve teknik direktör Okan Buruk üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

Atletico Madrid, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da kader günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • poyraz can poyraz can:
    okan bu takımın hocası değil bugün yine yenileceğiz ve okan sen istida edeceksin 3 8 Yanıtla
    Mehmet Ali Narlı Mehmet Ali Narlı:
    3 yıl iyi idi şimdi mi kötü 4 0
  • Şükrü null Şükrü null:
    Okan başarılıdır 0 1 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    gs a.madrid maçında kötü bir skor ve futbol ile yenilecek tribünler hep bir ağızdan yönetim ve okan istifa diyecek fakat yine istifa etmeyecekler okan hakemleri stad zeminini fikstürü veya yerde süre geçiren futbolcuları bahane edecek başarısızlık devam edecek bahaneleri bitmeyecek m.city deplasmanı daha da kötü bir skor ve futbol ile devam edecek çünkü gsyi şampiyon yapan türk hakemleri avrupa maçlarında yok seyredin hepsi olacak... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede
11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:22:25. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da kader günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.