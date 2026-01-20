Galatasaray\'da kader günü

Galatasaray, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Atletico Madrid maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı camia, bu karşılaşmayı yalnızca bir Avrupa mücadelesi değil, aynı zamanda bir dönüm noktası olarak görüyor.
Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybedilen finalin etkisi sürerken, Gaziantep karşısında alınan beraberlik Galatasaray'da moral kaybına yol açtı. Üst üste gelen bu sonuçlar, camiada birlik havasını da beraberinde getirdi.
Lookman, Fofana ve Frattesi gibi isimlerin kadroya katılamaması, sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan sürecin daha da sorgulanmasına neden oldu. Yapılamayan transferler, mevcut tabloya olumsuz etki etti.
RAMS Park'ta oynanacak Atletico Madrid karşılaşması, Galatasaray için sadece Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefi açısından değil, aynı zamanda psikolojik anlamda da büyük önem taşıyor. Galibiyet halinde takımın moralinin yükselmesi ve ligde yaşanan puan kayıplarının geri planda kalması bekleniyor.
Atletico Madrid karşısında alınacak olası bir olumsuz sonuç, sezon başındaki iddialı kadro yapılanmasına rağmen yaşanan dalgalı performansın daha yüksek sesle sorgulanmasına yol açacak. Bu senaryoda eleştirilerin yönetim ve teknik direktör Okan Buruk üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.
