Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

19.03.2022 14:44
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, kadroda yer alamadı. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Arda Turan da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Gaziantep FK müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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