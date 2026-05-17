Galatasaray'da Kasımpaşa Maçında 9 Değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Kasımpaşa müsabakasında 9 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Paşa karşısında sezon boyunca daha az forma şansı verdiği futbolcularla başladı. Buruk, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11"ne göre 9 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda sahaya kaptan olarak Kaan Ayhan çıktı.

Renato Nhaga lig ilk kez 11'de

Galatasaray'ın ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Gine Bissaulu futbolcu Renato Nhaga, Kasımpaşa maçında 11'de başladı. 18 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılarla ligde ilk kez 11'de görev aldı.

Arda Ünyay ligde 16 maç sonra sahada

Ligde son olarak ligin ilk yarısının son haftasında RAMS Park'ta yapılan Kasımpaşa karşılaşmasında görev alan Arda Ünyay, Paşa ile oynanan müsabakada 11'de yer aldı. 19 yaşındaki futbolcu böylece ligde 16 maç sonra şans buldu.

3 genç futbolcu 21 kişilik kadroda

Teknik Direktör Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında 3 genç futbolcuyu 21 kişilik kadroya aldı. Altyapı futbolcuları Ada Yüzgeç, Eyüp Can Karasu ve Furkan Koçak müsabakada yedek bekledi.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Sacha Boey, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Noa Lang ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Mario Lemina yer aldı.

Başkan Özbek müsabakayı takip etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı. Başkan Özbek karşılaşmayı protokol tribününden izledi. - İSTANBUL