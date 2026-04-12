Galatasaray\'da Kocaelispor Maçı Öncesi 4 Değişiklik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Göztepe maçının 11'ine göre yeşil-siyahlılar karşısında 11'de 4 değişiklik yaptı. Buruk, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina ve Yaser Asprilla'nın yerine Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira ve Gabriel Sara'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Victor Osimhen ile Yaser Asprilla kadroda yer almadı.

Forvette Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör Okan Buruk, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in yokluğunda forvette Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada da forvette oynayan Barış Alper, rakip fileleri 1 kez havalandırmıştı. Arjantinli golcü Mauro Icardi ise yedeklerde yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Mario Lemina bekledi.

Günay Güvenç kadrodan çıkarıldı

Daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendini deneyen kaleci Günay Güvenç, yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Günay'ın yerine Batuhan Şen kadroya alındı.

29 gün sonra evinde

RAMS Park'ta en son 14 Mart'ta RAMS Başakşehir ile oynayan Galatasaray, daha sonra hem milli maçlar için verilen ara hem de Liverpool, Trabzonspor ve Göztepe müsabakalarını deplasmanda oynadı. Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor maçıyla 29 sonra taraftarının önünde maça çıktı. Galatasaraylı taraftarlar, bu müsabakada da takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları müsabakaya hazırladı.

Mircea Lucescu unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Lucescu için pankart hazırladı. Kuzey tribününde olduğu yer alan açılan pankartta, Mircea Lucescu'nun 2000 yılındaki UEFA Süper Kupa maçındaki bir görseli ve 'Seni unutmayacağız' yazısıyla yer aldı.

Ayrıca barkovizyondan da Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemdeki görüntüleri verildi.

CEV Kupası şampiyon kadın voleybol takımı RAMS Park'ta

CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, müsabaka öncesinde taraftarın karşısına çıktı. Saha kenarına kazanılan kupayla gelen sarı-kırmızılılar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Voleybolcular ve teknik ekip daha sonra Kuzey tribünün olduğu yere giderek, üçlü çektirdi ve şampiyonluğu taraftarlarla birlikte kutladı.

Öte yandan Başkan Dursun Özbek, 'Seni sevmeyen ölsün' tezahüratının söz yazarı Şakir Askan'a plaket verdi.

Felipe Melo taraftarlarla maçı izledi

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo da Kocaelispor mücadelesini Kuzey tribününde taraftarlarla birlikte takip etti. Melo'ya sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL