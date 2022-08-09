Galatasaray'da Lucas Torreira ile Dries Mertens ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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Galatasaray'da Lucas Torreira ile Dries Mertens ilk antrenmanına çıktı

09.08.2022 20:07
Galatasaray'da Lucas Torreira ile Dries Mertens ilk antrenmanına çıktı

- Galatasaray'da Lucas Torreira ile Dries Mertens ilk antrenmanına çıktı Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

- Galatasaray'da Lucas Torreira ile Dries Mertens ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdman geliş alanda yapılan pas çalışması ile devam etti.

Yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.

Antrenmanda sakatlıkları olan Omar Elabdellaoui ile Leo Dubois'in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: İHA

Lucas Torreira, Dries Mertens, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Lucas Torreira ile Dries Mertens ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Lucas Torreira ile Dries Mertens ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
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