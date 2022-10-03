Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği! İzinsiz Arjantin'e gittiği öne sürülmüştü

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantin'e gitmişti. İlk etapta Arjantinli forvetin kulüpten izinsiz gittiği öne sürülmüştü. Fakat gelen son bilgilere göre 29 yaşındaki golcünün teknik heyetten izin aldığı belirtildi. Icardi'nin önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA KADRODA YOKTU

Galatasaray'da Adana Demir deplasmanı öncesi son dakika sürprizi yaşanmış, Bafetimbi Gomis'le forma mücadelesine giren Mauro Icardi, son idmanda takımla çalışmasına rağmen ağrı hissettiğini söylemiş ve kadrodan çıkarılmıştı. Arjantinli yıldızla birlikte genç yetenek Yusuf Demir de sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmedi. Yeni transferlerden Danimarkalı stoper Ross da kafilede yer almadı.