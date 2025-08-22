Galatasaray'da Öncelik Türkiye Kupası - Son Dakika
22.08.2025 13:01
Başantrenör Sekizkök, Galatasaray'ın hedefinin Türkiye Kupası olduğunu vurguladı.

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, bu yıl daha kapsamlı ve uzun süre hizmet edecek bir bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, öncelikli hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da Başantrenör Yakup Sekizkök, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lig ve Avrupa kupalarını göz önüne alarak kapsamlı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Başantrenör Sekizkök, "Kadromuz yeni. Errick de geri döndü. Tekrar bizimle beraber. Geçen sene de başarılı bir sezon geçirdi. Önce Karşıyaka'da sonra da Fenerbahçe'de. Kendisini aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Bunun yanı sıra takımımıza katılan yeni yabancı oyuncularımız da var, genç ve hedefi olan. Avrupa'da bizi hedeflerimize ulaştıracak olan Avrupa basketboluna damga vuracağına inandığımız isimlerle anlaştık. Türk kadromuzda da değişiklikler oldu. Zekeriya, Yiğit Tekin, Tibet gibi eğitimli ve basketbol yaşantısını ABD'de sürdüren Efe gibi isimleri ekledik kadroya. Onlardan da çok katkı alacağımızı düşünüyorum. Halihazırda transfer çalışmalarımız da devam ediyor. Her pozisyon için aslında istediğimiz oyunculara sahibiz. Fakat sezon çok uzun. Geçen yıl kritik dönemlerde yaşadığımız sakatlık sorunlarını takım içerisindeki oyuncularla bertaraf etmiştik. Sezon sonlarına doğru sıkıntıya düşmüştük. Bu sezon, sponsorlarımızın da desteğiyle daha rahat bir transfer dönemi geçiriyoruz. Mevcut kadromuza takviyeler yapıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Uzun süre Galatasaray'a hizmet edecek bir kadro kurduk"

Devamlılığı olan bir ekip oluşturduklarını aktaran Sekizkök, "Yerli rotasyonumuz tamam. Can Korkmaz geçen yıl sakatlığı sebebiyle beklenen katkıyı verememişti. Bu yıl kendisinden beklentimiz büyük. Buğra bizimle devam ediyor. Muhsin, çok iyi bir sezon geçirdi. Rıdvan da EuroLeague'den kadroya kattığımız bir isim. Genç arkadaşlarla birlikte uzun bir süreç Galatasaray'a hizmet edecek bir kadro kurduk" şeklinde konuştu.

"Süper Lig bence artık Avrupa'nın en iyi ligi"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin zorlu takımlardan oluştuğunu söyleyen 45 yaşındaki başantrenör, "Lig zorlaştı. Henüz kadrosunu kuramamış birkaç takım daha var. Özellikle lige yeni çıkan Erokspor ve Trabzonspor iddialılar. Geçen yıl play-off'ta yarıştığımız takımlar çok önemli takviyeler yaptılar. Basketbol Süper Ligi, bence artık Avrupa'nın en iyi ligi. Bu anlamda İspanya ligini geçtiğimizi düşünüyorum. Ligimizde herkes herkesi yenebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası olacak"

Her kulvarda iddialı olduklarını fakat öncelikli hedeflerinin Türkiye Kupası olacağını sözlerine ekleyen Yakup Sekizkök, "Fikstür her türlü zor. Ligde her takım zor. Ligin hangi aşaması olursa olsun Galatasaray, kazanmak için oynayacaktır. Geçtiğimiz yıl bunu bir yere kadar sürdürebilmiştik. Bu yıl yeni kadromuzla hedeflerimiz daha ilerisi olacak. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası olacak" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

