Süper Lig devi Galatasaray, Victor Osimhen transferini oyuncu ile anlaşma sağlasa da Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in istekleri doğrultusunda sonuçlandıramadı.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da Osimhen transferin,n bu kadar uzaması nedeniyle Sarı-kırmızılı yönetimde fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı.
Yöneticilerden bir kısmının Osimhen transferini bitirmek istediği ve "Osimhen'in transferi için çok uğraştık. Bu saatten sonra vazgeçersek taraftarın tepkisiyle karşılaşırız." dediği belirtildi.
Yönetimden bazı isimlerinde "Osimhen için limitlerimizi zorladık. Osimhen için diğer transfer hamlelerimizde geç kalıyoruz. Masadan kalkalım ve diğer transferlere odaklanalım." sözlerini sarf ettiği ifade edildi.
Yönetimde yaşanan fikir ayrılıkları sonrası gözler başkan Dursun Özbek'e çevrildi. Golcü oyuncunun transferi konusunda son kararı Dursun Özbek verecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Osimhen kaosu! Yönetim ikiye bölündü - Son Dakika
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