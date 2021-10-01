Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak

Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kalarak gruptaki liderliğini korudu. Sarı-kırmızılılarda 1 aylık sakatlığının ardından sahalara dönen Sacha Boey talihsizlik bir sakatlık daha yaşadı.

ÇAYKUR RİZESPOR KARŞISINDA DEANDRE YEDLIN FORMA GİYECEK

NTV Spor'da yer alan habere göre; Yeniden sakatlanan Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fatih Terim, Karadeniz ekibi karşısında sağ bekte DeAndre Yedlin'e görev verecek. Sezon başında Rennes'den transfer edilen Boey, Sarı kırmızılı formayı 7 maçta giydi.