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Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

06.01.2022 19:30

Galatasaray'da Patrick van Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün ardından yeni koronavirüs vakalarına rastlandı. Kulüp; Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, futbolcu Taylan Antalyalı ve Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dönemde artan koronavirüs vakaları Galatasaray'ı da vurdu. Daha önce Patrick van Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalanmasından sonra kulüpte biri futbolcu olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

"KARANTİNA SÜRECİNE BAŞLANDI"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi.

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Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Selçuk İnan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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