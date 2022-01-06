Galatasaray'da Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dönemde artan koronavirüs vakaları Galatasaray'ı da vurdu. Daha önce Patrick van Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalanmasından sonra kulüpte biri futbolcu olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

"KARANTİNA SÜRECİNE BAŞLANDI"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından Yardımcı Antrenörümüz Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlumuz Cihan Ünal ve oyuncularımızdan Taylan Antalyalı'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır. Selçuk İnan Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi.