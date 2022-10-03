Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor - Son Dakika
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Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor

03.10.2022 15:36

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılacağı yerinin ise geçen sezon sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Inaki Pena ile doldurulacağı iddia edildi.

Golsüz eşitlikle sona eren Adana Demirspor maçında oynayarak Galatasaray tarihinde en çok forma giyen 5. futbolcu olan Fernando Muslera için İtalyan basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

MUSLERA'NIN YERİNE PENA

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre, Galatasaray sezon sonunda Fernando Muslera ile yolları kesin olarak ayıracak. Sarı-kırmızılılar deneyimli eldivenin yerini ise tanıdık bir isimle dolduracak. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena'nın Aslan'ın yeniden gündemine geldiği belirtildi.

Galatasaray'dan Inaki Pena bombası! Muslera dönemi sona eriyor
Inaki Pena

KUPA CANAVARI

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 5 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası kazandı. Deneyimli eldiven, Uruguay Milli Takımı ile ise 2011 senesinde Copa America şampiyonu oldu.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor - Son Dakika


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