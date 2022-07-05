Galatasaray'da milli oyuncular takıma katıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da milli oyuncular takıma katıldı

05.07.2022 22:11
Galatasaray'da milli oyuncular takıma katıldı

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam ederken, milli takımlardan dönen oyuncular da takıma katıldı.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam ederken, milli takımlardan dönen oyuncular da takıma katıldı.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kampa yeni katılan Alexandru Cicaldau, Victor Nelsson, Mostafa Mohammed, Berkan İsmail Kutlu, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Marcao sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman ise ısınma ve pas çalışması ile başladı. Top kapma ve interval koşularla devam eden antrenman, 11'e 11 taktiksel çalışma ile tamamlandı. Milli takımdan dönen oyuncular ise salonda ve sahada takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da milli oyuncular takıma katıldı - Son Dakika

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