Galatasaray'da Yeni Teknik Direktör: Gabor Gallai

Galatasaray Kulübü, Kadın Futbol Takımının teknik direktörlük görevine Gabor Gallai'nin getirildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Frauen- Bundesliga'nın köklü ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'da uzun yıllar görev alan, Almanya doğumlu deneyimli teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla sahne alan Gallai, yüksek tempolu ve modern futbol anlayışıyla tanınıyor. Son olarak İsviçre'nin Grasshopper Club Zürich takımını çalıştıran, uluslararası deneyimi, oyuncu gelişimine verdiği önem ve oyun disipliniyle adından söz ettiren Gallai, sarı kırmızılı ekibimizin teknik direktörlük görevini üstlenecek. Gabor Gallai'ye hoş geldin diyor, Galatasaray'daki görevinde üstün başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL