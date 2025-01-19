Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim
Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Ceylan Arısan, Timmermann)
Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Toubner, Mitchem, Strunjak (Berre İnce, Michelle, Buse Çilkız, Meryem Boz)
Setler: 25-19, 25-12, 25-12
Süre: 72 dakika (24, 22, 26)
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Daikin 3-0 Kazandı - Son Dakika
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