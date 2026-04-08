Galatasaray Daikin Avrupa Şampiyonu
Galatasaray Daikin Avrupa Şampiyonu

08.04.2026 23:16
Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde Reale Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini sahasında 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray Daikin, kupasını kaldırdı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde, ilk kez voleybolda Avrupa kupasını müzesine götürme başarısı elde eden sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı.

İlk olarak turnuvayı ikincilikle tamamlayan Reale Mutua Fenera'ya madalyaları takdim edildi.

Kupada finalin en değerli oyuncusu, Galatasaray Daikin kaptanı İlkin Aydın oldu.

Ardından Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile yönetim kurulu üyesi Timur Kuban, sarı-kırmızılı takıma madalyalarını verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in İlkin Aydın'a kupayı vermesiyle sarı-kırmızılar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Kaynak: AA

    Yorumlar (1)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Şikebahce kazanmış olsaydı bu kupayı Türkiye meydanlarında sevinirdi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
