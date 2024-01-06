Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Polina Shemanova'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Syracuse Üniversitesi'nde forma giyen 2001 doğumlu oyuncu ile sezon sonuna dek geçerli sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Shemanova'ya 'hoş geldin' diyor, Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz." denildi.