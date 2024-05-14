Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Yasemin Güveli ile sözleşme imzaladı

Spor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çukurova Belediyesi'nde forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Yasemin Güveli'ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.

Yasemin Güveli, daha önce de Beşiktaş, Eczacıbaşı ve Karayolları'nda forma giymişti.