Galatasaray Daikin, Keçiören'i 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Daikin, Keçiören'i 3-1 Yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin, Keçiören Belediyesi'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti.

23.11.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Fulden Ural (Dilara Yeşil, Sangiacomo, Eslem Yılmaz, Burcu Yönder, Ndiaye)

Galatasaray Daikin: Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme, Lazovic)

Setler: 15-25, 25-21, 19-25, 22-25

Süre: 100 dakika (21, 26, 25, 28)

ANKARA AA) - Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Vodafone, Sigorta, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Daikin, Keçiören'i 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
13:18 İstanbul’da kar yağışı etkili oldu İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı
19:53 Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya’nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya'nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok
19:41 ’Diplomatım’ diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı 'Diplomatım' diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 16:19:36. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Daikin, Keçiören'i 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.