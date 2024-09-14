Galatasaray'dan 6 yeni transfer - Son Dakika
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Galatasaray'dan 6 yeni transfer

Galatasaray, yaz transfer döneminde 6 futbolcu alarak kadrosunu güçlendirdi ve tarihi bonservis ödemesi yaptı.

14.09.2024 11:47
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde 6 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun şampiyon kadrosundaki önemli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha ile yollarını ayırdı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" geçen sezonki şampiyonlukta katkısı büyük olan Fernando Muslera, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuları ise kadrosunda tuttu.

Sarı-kırmızılı ekip, Norwich City'den Gabriel Sara, Kopenhag'dan Elias Jelert, Monaco'dan Ismail Jakobs, Freiburg'dan Roland Sallai, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ve Napoli'den Victor Osimhen'le kadrosuna takviye yaptı.

Geride kalan sezon Chelsea'den kiralık olarak takıma dahil ettiği futbolculardan Hakim Ziyech'i, sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosunda tutan Galatasaray, geçen sezonu Kartal Bulvarspor'da geçiren Ali Efe Çördek'i de kadrosuna katıp, TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'a kiraladı.

Gabriel Sara'nın bonservisi, kulüp rekorunu rekor kırdı

Gabriel Sara, Galatasaray tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Sara, 2000-2001 sezonunda 17 milyon avro ödenerek transfer edilen vatandaşı Mario Jardel'i geçti ve kulüp tarihinin bonservis bedeli rekorunu kırdı.

Victor Osimhen transferi dikkati çekti

Galatasaray, Napoli'den Nijeryalı Victor Osimhen'i kiralayarak dünya basınının ilgisini çekti.

Geçen senenin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülen Nijeryalı golcü, Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde kiralanarak dünya basınında büyük ses getirdi.

Transfere toplamda 34 milyon avro harcadı

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon transferde yaklaşık 34 milyon avro harcadı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi'yi ve Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i bedelsiz olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, diğer futbolcular için yaklaşık 34 milyon avro ödeyecek.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirdiği yeni isimler şöyle:

FutbolcuÜlkesiGeldiği takımYaşBonservis-Kiralama (Avro)
Gabriel SaraBrezilyaNorwich City2518 milyon
Elias JelertDanimarkaKopenhag219 milyon
Ismail JakobsSenegalMonaco251 milyon (Kiralama)
Roland SallaiMacaristanFreiburg276 milyon
Michy BatshuayiBelçikaFenerbahçe30Bedelsiz
Victor OsimhenNijeryaNapoli25Bedelsiz (Kiralama)

Gidenlerden 30 milyon avro gelir elde etti

Galatasaray, bu sezon takımdan ayrılan futbolculardan yaklaşık 30 milyon avro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz'in Benfica takımına 12 milyon avro bonservis bedeliyle gönderdi. Galatasaray, takımdan ayrılan Tete için 4 milyon 750 bin ve Emin Bayram için de 4 milyon avro kazandı.

"Cimbom" takımdan kiralık olarak ayrılan oyunculardan Nicolo Zaniolo için 6 milyon 400 bin ve Wilfried Zaha için de 3 milyon avro aldı.

Kaynak: AA

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