Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması açıklaması! Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değindi. Erdoğan, anlaşmanın iç onay süreçlerinin bitmek üzere olduğunu ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye gönderileceğini belirtti.

"ANLAŞMANIN KURUMSAL ALTYAPISINI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Erdoğan şunları söyledi: Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz.

İlk olarak kollektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için Gerekli adımları atıyoruz bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİSİMİZE SEVK EDECEĞİZ"

Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya barış için gayret göstermeye devam edeceğiz."