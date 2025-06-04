Galatasaray'dan 91 Gol, 17 Farklı İsim! - Son Dakika
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Galatasaray'dan 91 Gol, 17 Farklı İsim!

Galatasaray\'dan 91 Gol, 17 Farklı İsim!
04.06.2025 10:58
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Galatasaray, Süper Lig'de 91 gol atarak sezonu tamamladı. 17 farklı futbolcu gollere katkı sağladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 91 gol sevinci yaşarken, bu goller 17 farklı futbolcudan geldi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, aynı zamanda ligin en golcü takımı olarak sezonu tamamladı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 36 karşılaşmada rakip fileleri 91 kez havalandırdı. Aslan'da hücumda ön plana Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen çıkarken, bu performansıyla da gol kralı ünvanını da kazandı.

17 farklı futbolcu attı

Galatasaray'da Süper Lig'de söz konusu 91 gol, 17 farklı futbolcudan geldi. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz 12 golle ikinci, Yunus Akgün de 7 golle ligde takımının en golcü üçüncü futbolcusu oldu. İkinci transfer döneminde takıma katılan İspanyol futbolcu Alvaro Morata 6 gol kaydederken, bu dönemde takımdan ayrılan Belçikalı Michyt Batshuayi de 5 gol sevinci yaşadı. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ise 4 golü bulunuyor.

Savunmadan, hücuma 7 gol katkısı

Sarı-kırmızılılarda savunma futbolcuları da hücuma önemli katkılarda bulundu ve 7 gol kaydetti. Savunmanın merkezindeki Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı, özellikle duran toplardan goller buldu. Cimbom'da Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı 3'er, Kaan Ayhan da 1 gol attı.

Muslera fileleri havalandı

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera da sezonu golle kapadı. İlk geldiği 2011-2012 sezonunda Manisaspor'a karşı penaltıdan gol sevinci yaşayan Muslera, bu sezon da Kayserispor müsabakasında rakip fileleri yine penaltıdan havalandırdı. Takımdan ayrılan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray kariyerini 2 golle tamamladı.

3 futbolcu kendi kalesine attı

Sarı-kırmızılıların ligde oynadığı müsabakalarda 3 golü rakip takım futbolcuları kendi kalesine attı. Semih Güler (Adana Demirspor), Ali Şahin Yilmaz (Trabzonspor) ve Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Aslan'a karşı oynadığı müsabakalarda meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi.

Öte yandan Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın evinde Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada konuk ekibin sahadan çekilmesinden dolayı karşılaşma sarı-kırmızılıların lehine 3-0'lık skorla tescillendi.

Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'de bu sezon gol atan futbolcular şöyle:

Victor Osimhen: 26

Barış Alper Yılmaz: 12

Yunus Akgün: 7

Alvaro Morata: 6

Dries Mertens: 5

Michyt Batshuayi: 5

Lucas Torreira: 5

Mauro Icardi: 4

Abdülkerim Bardakcı: 3

Davinson Sanchez: 3

Roland Sallai: 2

Kerem Aktürkoğlu: 2

Gabriel Sara: 2

Kaan Ayhan: 1

Ahmed Kutucu: 1

Fernando Muslera: 1

Mario Lemina: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan 91 Gol, 17 Farklı İsim! - Son Dakika

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