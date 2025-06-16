Galatasaray\'dan ayrılan Muslera\'nın yeni maaşı belli oldu

14 yılın ardından Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera'nın yeni adresinin Arjantin ekibi Estudiantes olması bekleniyor.

AYLIK 90 BİN DOLAR KAZANACAK

Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalamas beklenen Muslera'nın yeni maaşı belli oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da yıllık 3.5 milyon euro kazanan Fernando Muslera, Estudiantes'te aylık 90 bin dolar alacak. Buna göre 38 yaşındaki kalecinin yıllık maaşı 1 milyon 80 bin dolar olacak.